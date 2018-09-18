39-летний мужчина пострадал в ночном пожаре

Во вторник, 18 сентября, около 2:40 ночи произошёл пожар в частном доме в деревне Никольское Медынского района.

В результате пострадал 39-летний хозяин дома. С ожогами второй и третьей степени лица, шеи и головы его доставили в областную больницу.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнём хозяина дома.

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