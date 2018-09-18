Две недели ищут 47-летнего мужчину

4 сентября ушёл из дома и до сих пор не вернулся 47-летний Николай КАРПУК. Мужчина проживает в деревне Серпейск Мещовского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Рост – 167 см,

Телосложение – среднее,

Глаза – карие,

Волосы – тёмно-русые,

Был одет в коричневую кофту, тёмно-синие джинсы, чёрные туфли.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 54 или 112.