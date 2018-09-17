Мотоциклист сломал обе руки и ногу в аварии на Зерновой

Днём в субботу, 15 сентября, на улице Зерновой в Калуге столкнулись «Ауди» и мотоцикл «Хонда».

По предварительным данным ГИБДД, 35-летний водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и не пропустил мотоциклиста.

У пострадавшего водителя «Хонды» сломаны обе руки и правая нога.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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