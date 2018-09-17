Женщину насмерть сбили на переходе

Около 19:30 в пятницу, 15 сентября, на дороге Малоярославец – Боровск 24-летний водитель «Мицубиси» сбил 47-летнюю женщину-пешехода.
По данным ГИБДД, женщина от полученных травм скончалась. В момент аварии она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.
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