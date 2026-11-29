В Калужской области полиция выясняет обстоятельства инцидента у Вечного огня.

В ОМВД России «Боровский» поступило сообщение, что в сквере Победы в Балабанове неизвестные несовершеннолетние бросали снежки в чашу Вечного огня.

Проверка показала, что это произошло дважды - 25 и 26 ноября 2026 года. По записям камер видеонаблюдения установили: от попадания снежков пламя Вечного огня потухло.

Сейчас полицейские устанавливают личности подростков, причастных к случившемуся.

Видеозаписи направили в образовательные учреждения, также изучаются записи с камер на соседних зданиях.

По итогам проверки действиям несовершеннолетних и их законных представителей дадут правовую оценку.