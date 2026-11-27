Жилой дом горел в Калуге
В пятницу, 27 ноября, Главное управление МЧС по региону рассказало о пожарах, которые произошли за последние сутки.
В деревне Большая Каменка в Калуге горел жилой дом.
На Грабцевском шоссе гараж полыхал в кооперативе «Маяк».
Еще один гараж горел в селе Кузьмищево Тарусского района на улице Центральной.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
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