В пятницу, 27 ноября, Главное управление МЧС по региону рассказало о пожарах, которые произошли за последние сутки.

В деревне Большая Каменка в Калуге горел жилой дом.

На Грабцевском шоссе гараж полыхал в кооперативе «Маяк».

Еще один гараж горел в селе Кузьмищево Тарусского района на улице Центральной.

По предварительной информации, обошлось без жертв.