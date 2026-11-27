Женщина погибла в ДТП в Медыни
Прокуратура сообщила некоторые подробности про аварию, которая произошла днем 26 ноября на трассе А130 в Медыни.
По предварительным данным, женщина за рулем легкового «Рено» пыталась развернуться и не пропустила грузовик.
- От удара легковой автомобиль откинуло на обочину дороги, где произошло столкновение с другим автомобилем, - прокомментировали в прокуратуре.
Автомобилистка из «Рено» умерла от полученных травм.
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