Прокуратура сообщила некоторые подробности про аварию, которая произошла днем 26 ноября на трассе А130 в Медыни.

По предварительным данным, женщина за рулем легкового «Рено» пыталась развернуться и не пропустила грузовик.

- От удара легковой автомобиль откинуло на обочину дороги, где произошло столкновение с другим автомобилем, - прокомментировали в прокуратуре.

Автомобилистка из «Рено» умерла от полученных травм.