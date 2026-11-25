Водитель общественного транспорта пожаловался в полицию на подростков, которые цеплялись за транспорт снаружи. Полицейские выяснили, кто это был, — оказалось, двое местных ребят 15 лет, рассказали 25 ноября в полиции.

На родителя одного из подростков уже составили административный протокол за то, что не уследил за ребёнком. Родителя второго тоже скоро привлекут к ответственности.

Сейчас решается вопрос, чтобы поставить обоих подростков на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. С ними планируют проводить профилактические беседы, чтобы они больше не рисковали жизнью.