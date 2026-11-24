В понедельник, 23 ноября, двое школьников на улице Телевизионной схватились за лестницу троллейбуса, пытаясь прокатиться.

Водитель остановился и смог задержать одного из нарушителей. Второй мальчик сбежал.

В «Управлении калужского троллейбуса» напомнили, что при таких поездках с внешней стороны транспорта есть большой риск для жизни.