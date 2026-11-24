В Калуге поймали очередного подростка-зацепера
В понедельник, 23 ноября, двое школьников на улице Телевизионной схватились за лестницу троллейбуса, пытаясь прокатиться.
Водитель остановился и смог задержать одного из нарушителей. Второй мальчик сбежал.
В «Управлении калужского троллейбуса» напомнили, что при таких поездках с внешней стороны транспорта есть большой риск для жизни.
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