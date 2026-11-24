Около 19:30 в понедельник, 23 ноября, авария произошла на дороге Мосальск – Барятино – Брянск – Людиново – Киров – А-130, сообщили в полиции.

По предварительной информации, 46-летняя женщина не справилась с управлением «Тойоты». Машина съехала в кювет и перевернулась.

Травмы получили находившиеся в автомобиле 10-летний мальчик и 20-летняя девушка. Врачи оказали им помощь.