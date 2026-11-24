В Калужской области перевернулась «Тойота», пострадали девушка и ребенок
Около 19:30 в понедельник, 23 ноября, авария произошла на дороге Мосальск – Барятино – Брянск – Людиново – Киров – А-130, сообщили в полиции.
По предварительной информации, 46-летняя женщина не справилась с управлением «Тойоты». Машина съехала в кювет и перевернулась.
Травмы получили находившиеся в автомобиле 10-летний мальчик и 20-летняя девушка. Врачи оказали им помощь.
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