Компанию обязали выплатить 1,5 миллиона рублей детям погибшего работника
Мужчина погиб на производстве, когда упал с высоты во время работ на территории карьера. Выяснилось, что работодатель не позаботился о безопасности — не провёл обучение и инструктаж по охране труда, а после несчастного случая не стал разбираться в причинах, рассказали 23 ноября в областном суде.
Изначально прокурор требовал выплатить каждому из троих детей погибшего по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск — присудил по 500 тысяч рублей на ребёнка. Компания попыталась оспорить решение и снизить выплаты до 250 тысяч рублей, но областной суд отклонил жалобу.
Судьи сочли, что гибель работника напрямую связана с нарушениями правил охраны труда. Размер компенсации признали справедливым. Решение суда вступило в законную силу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!