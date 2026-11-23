Мужчина погиб на производстве, когда упал с высоты во время работ на территории карьера. Выяснилось, что работодатель не позаботился о безопасности — не провёл обучение и инструктаж по охране труда, а после несчастного случая не стал разбираться в причинах, рассказали 23 ноября в областном суде.

Изначально прокурор требовал выплатить каждому из троих детей погибшего по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск — присудил по 500 тысяч рублей на ребёнка. Компания попыталась оспорить решение и снизить выплаты до 250 тысяч рублей, но областной суд отклонил жалобу.

Судьи сочли, что гибель работника напрямую связана с нарушениями правил охраны труда. Размер компенсации признали справедливым. Решение суда вступило в законную силу.