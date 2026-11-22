В Бабынинском округе 21 ноября произошло ДТП. Авария случилась около деревни Чёрная Грязь в 16:40 на 851-м километре трассы «Золотое кольцо». Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения управлял автомобилем Лада Нива. Он столкнулся с Ravon Nexia R3 под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате происшествия пострадал водитель Лады Нивы. Ему оказали медицинскую помощь.

- Госавтоинспекция Калужской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и учитывать дорожные и метеорологические условия, – отмечают в ведомстве.