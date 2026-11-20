Фото из архива.

ДТП произошло около 20:00 у торгового центра на Генерала Попова, 1Б в четверг, 19 ноября.

По предварительной информации, 23-летний водитель «Фольксваген Тигуан» на парковке не уступил дорогу «Фольксвагену Гольф».

Пострадала четырехлетняя девочка, находившаяся в «Гольфе». Ее доставили в больницу в Анненки, но потом после оказания помощи отпустили домой.