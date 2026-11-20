ДТП произошло около 16:50 в четверг, 19 ноября, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Хендая» ехал со стороны улицы Салтыкова-Щедрина и врезался в попутный «Ситроен».

Травмы в аварии получила 41-летняя женщина, которая была за рулем «Ситроена».