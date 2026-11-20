В Калужской области машина загорелась после ДТП, пострадали три человека

Авария произошла около 15:40 в четверг, 19 ноября, на дороге Боровск – Федорино – Медынь – Верея в Боровском районе, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением «Мазды 3».

Автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Травмы получили водитель и два его пассажира. Их доставили в больницу Боровска.