В Калужской области машина загорелась после ДТП, пострадали три человека
В Калужской области машина загорелась после ДТП, пострадали три человека
Авария произошла около 15:40 в четверг, 19 ноября, на дороге Боровск – Федорино – Медынь – Верея в Боровском районе, рассказали в полиции.
По предварительной информации, 32-летний мужчина не справился с управлением «Мазды 3».
Автомобиль съехал в кювет и загорелся.
Травмы получили водитель и два его пассажира. Их доставили в больницу Боровска.
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