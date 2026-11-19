Следственный комитет начал проверку после смерти школьницы в Малоярославце
Напомним, ранее сообщалось, что пятиклассница местной гимназии почувствовала себя плохо. Она обратилась в местную больницу, потом девочку на вертолете доставили в Калугу, но спасти жизнь врачам не удалось.
Вечером 18 ноября Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.
Ранее Минздрав сообщал, что у школьницы был высокий уровень сахара в крови.
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