Напомним, ранее сообщалось, что пятиклассница местной гимназии почувствовала себя плохо. Она обратилась в местную больницу, потом девочку на вертолете доставили в Калугу, но спасти жизнь врачам не удалось.

Вечером 18 ноября Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о проведении проверки.

Ранее Минздрав сообщал, что у школьницы был высокий уровень сахара в крови.