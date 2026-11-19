Росгвардейцы патрулировали улицы, когда получили сигнал. Бдительные горожане заметили, что к одному из зданий на машине подъехал нетрезвый мужчина. Он ненадолго вышел, а потом снова сел за руль и поехал, при этом совершал опасные манёвры.

Экипаж быстро нашёл автомобиль и остановил его. У 48-летнего водителя явно были признаки опьянения: от него пахло алкоголем, а речь была сбивчивой.

Выяснилось, что мужчина и раньше попадался пьяным за рулём — тогда его лишили водительских прав. Теперь задержанного передали сотрудникам ГАИ, чтобы дальше разбирались в ситуации.