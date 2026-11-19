Вечером в среду, 18 ноября, загорелся электрический щиток на первом этаже пятиэтажки на улице Набережной.

Из дома пришлось эвакуировать пять человек, среди которых один ребенок.

Огонь уничтожил щиток. Также закопчены лестничные клетки третьего и четвертого этажей.

Из людей никто не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.