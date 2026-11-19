В Товарково пять человек эвакуировали из-за пожара
Вечером в среду, 18 ноября, загорелся электрический щиток на первом этаже пятиэтажки на улице Набережной.
Из дома пришлось эвакуировать пять человек, среди которых один ребенок.
Огонь уничтожил щиток. Также закопчены лестничные клетки третьего и четвертого этажей.
Из людей никто не пострадал, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание.
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