В Калуге вынесли приговор 45-летней местной жительнице, которая насмерть сбила двух пешеходов и скрылась с места аварии.

Инцидент произошел декабрьским вечером 2025 года на дороге со стороны деревни Мстихино.

Женщина ехала на автомобиле Volkswagen Tiguan и сбила людей, шедших по проезжей части. От полученных травм оба пешехода погибли на месте.

После ДТП калужанка уехала, но правоохранителям удалось ее найти и привлечь к ответственности. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ей запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Также суд обязал женщину выплатить полтора миллиона рублей в качестве возмещения ущерба пострадавшей стороне.