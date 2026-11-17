Громкая ночь в Калужской области: сбито почти триста вражеских беспилотников
В ночь с понедельника на вторник, 17 ноября, боевые расчеты противовоздушной обороны уничтожили рекордное с начала СВО количество БПЛА.
Регион атаковали 293 дрона противника.
По сообщению губернатора Владислава Шапши, ликвидированные беспилотники не причинили вреда строениям и технике в районах и пригороде Калуги.
К счастью, по предварительной информации, жертв и пострадавших среди жителей области нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь