В ночь с понедельника на вторник, 17 ноября, боевые расчеты противовоздушной обороны уничтожили рекордное с начала СВО количество БПЛА.

Регион атаковали 293 дрона противника.

По сообщению губернатора Владислава Шапши, ликвидированные беспилотники не причинили вреда строениям и технике в районах и пригороде Калуги.

К счастью, по предварительной информации, жертв и пострадавших среди жителей области нет.