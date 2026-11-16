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Происшествия

В Калуге машина сама покатилась с горки, пострадали два человека

Дмитрий Ивьев
16.11, 08:50
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В полиции сообщили подробности о ДТП у дома №40 на улице Багговута. Авария произошла около 22:30 13 ноября.

По предварительной информации, 59-летний мужчина припарковал «Лифан», но тот сам покатился. Мужчина пытался остановить авто, но «Лифан» врезался в столб.

Пострадали сам автомобилист и его 42-летняя пассажирка.

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