В Калуге машина сама покатилась с горки, пострадали два человека
В полиции сообщили подробности о ДТП у дома №40 на улице Багговута. Авария произошла около 22:30 13 ноября.
По предварительной информации, 59-летний мужчина припарковал «Лифан», но тот сам покатился. Мужчина пытался остановить авто, но «Лифан» врезался в столб.
Пострадали сам автомобилист и его 42-летняя пассажирка.
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