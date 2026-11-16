В Калужской области «Рено» вылетел в кювет
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 13 ноября на дороге Таруса – Лопатино – Барятино – Роща.
По предварительной информации, 48-летний водитель «Рено Логан» не учел дорожные и погодные условия. Машина съехала в кювет и перевернулась.
С травмами автомобилиста госпитализировали в Анненки.
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