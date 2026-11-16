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Происшествия

В Калужской области «Рено» вылетел в кювет

Дмитрий Ивьев
16.11, 07:37
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 13 ноября на дороге Таруса – Лопатино – Барятино – Роща.

По предварительной информации, 48-летний водитель «Рено Логан» не учел дорожные и погодные условия. Машина съехала в кювет и перевернулась.

С травмами автомобилиста госпитализировали в Анненки.

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