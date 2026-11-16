В Калужской области «Рено» вылетел в кювет

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 13 ноября на дороге Таруса – Лопатино – Барятино – Роща.

По предварительной информации, 48-летний водитель «Рено Логан» не учел дорожные и погодные условия. Машина съехала в кювет и перевернулась.

С травмами автомобилиста госпитализировали в Анненки.