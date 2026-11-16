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В ночь на понедельник над Калужской областью сбили 44 вражеских беспилотника

Владимир Андреев
16.11, 07:50
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Расчеты противовоздушной обороны работали ночью с 15 на 16 ноября в Боровском, Жуковском, Кировском, Малоярославецком и Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.

По сообщению губернатора, в результате ночного налета пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Оперативные группы фиксируют подробности на местах падений обломков БПЛА.

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