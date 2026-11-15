Под Сухиничами в ДТП пострадал 12-летний пассажир

В Сухиничском округе 14 ноября произошло ДТП. Авария случилась в 15:00 на 249-м километре трассы М-3. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, женщина 1981 года рождения управляла автомобилем «Хендэ». Она ехала со стороны Москвы в сторону Брянска. На перекрёстке при повороте налево она не уступила дорогу встречному транспорту.

В результате «Хендэ» столкнулся с «Ниссан Тиидой». За рулём второго автомобиля находился мужчина 1989 года рождения. В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир «Ниссана» 2014 года рождения. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.