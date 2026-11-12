В Калужской области водитель грузовика устроил массовое ДТП

Авария произошла около 12:50 в среду, 11 ноября, у деревни Башкардово Боровского района на трассе А108.

По предварительным данным полиции, 50-летний водитель грузовика «Фотон» врезался в «Эксид», а тот отлетел в «Шкоду».

В результате аварии травмы получил 39-летний водитель «Эксида». Врачи оказали ему помощь.