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Новость дня Происшествия

В Калуге женщина и грудной ребенок пострадали при пожаре

Дмитрий Ивьев
12.11, 10:21
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В среду, 11 ноября, дом сгорел в СНТ «Экспресс» в северной части города.

Двухэтажный деревянный дом полностью уничтожен огнем, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Пострадали 32-летняя женщина и годовалая девочка. Их госпитализировали в Анненки.

На участке удалось спасти баню и хозяйственную постройку.

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