В Калуге женщина и грудной ребенок пострадали при пожаре

В среду, 11 ноября, дом сгорел в СНТ «Экспресс» в северной части города.

Двухэтажный деревянный дом полностью уничтожен огнем, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Пострадали 32-летняя женщина и годовалая девочка. Их госпитализировали в Анненки.

На участке удалось спасти баню и хозяйственную постройку.