В Калуге женщина и грудной ребенок пострадали при пожаре
В среду, 11 ноября, дом сгорел в СНТ «Экспресс» в северной части города.
Двухэтажный деревянный дом полностью уничтожен огнем, рассказали в Главном управлении МЧС по региону.
Пострадали 32-летняя женщина и годовалая девочка. Их госпитализировали в Анненки.
На участке удалось спасти баню и хозяйственную постройку.
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