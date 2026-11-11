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Происшествия

В Калуге водителя будут судить за смертельное ДТП

Дмитрий Ивьев
11.11, 15:35
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Прокуратура передала в суд дело против 52-летнего мужчины.

По данным следствия, в июне он ехал на машине KIA K5 по трассе Калуга — Перемышль — Белев — Орел и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Ford Fiesta.

Водитель Ford Fiesta получила тяжёлые травмы и позже скончалась в больнице.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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