В Калуге водителя будут судить за смертельное ДТП

Прокуратура передала в суд дело против 52-летнего мужчины.

По данным следствия, в июне он ехал на машине KIA K5 по трассе Калуга — Перемышль — Белев — Орел и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль Ford Fiesta.

Водитель Ford Fiesta получила тяжёлые травмы и позже скончалась в больнице.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.