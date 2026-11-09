В Калужской области водитель «Киа» врезался в столб

Около 12:30 в воскресенье, 8 ноября, авария произошла на дороге Малоярославец – Боровск, сообщили в полиции.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Киа Сид» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в столб.

Травмы в ДТП получил сам автомобилист. Мужчине понадобилась помощь врачей.