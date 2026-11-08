Три калужанина пострадали при столкновении двух иномарок
В субботу, 7 ноября, Калуге на Грабцевском шоссе столкнулись Рено Логан и Ауди.
По предварительной информации калужской дорожной полиции, авария произошла на регулируемом перекрестке возле строительного гипермаркета, на перекрестке.
Водитель Рено поворачивала налево и столкнулась с Ауди, которая ехала навстречу. В результате ДТП пострадали три человека.
Водитель Ауди, ее пассажирка и пассажир Рено получили травмы, но после осмотра врачей всех отпустили домой.
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