Три калужанина пострадали при столкновении двух иномарок

В субботу, 7 ноября, Калуге на Грабцевском шоссе столкнулись Рено Логан и Ауди.

По предварительной информации калужской дорожной полиции, авария произошла на регулируемом перекрестке возле строительного гипермаркета, на перекрестке.

Водитель Рено поворачивала налево и столкнулась с Ауди, которая ехала навстречу. В результате ДТП пострадали три человека.

Водитель Ауди, ее пассажирка и пассажир Рено получили травмы, но после осмотра врачей всех отпустили домой.