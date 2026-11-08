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В Калужской области за сутки сгорели две дачи и жилой дом

Сергей ПЕТРОВ
08.11, 07:04
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По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС с 6:00 субботы, 7 ноября, по 6:00 воскресенья, 8 ноября, огнеборцы потушили пожары в трех муниципалитетах.

В Малоярославецком округе огонь повредил жилой дом в деревне Афанасово на улице Шоссейной. В Калуге произошло возгорание жилого дома на улице Ждамировской. Также спасатели тушили дачный дом в садовом товариществе «Луч» деревни Дроздово Жуковского района.

Кроме того, пожарные  выезжали на два ДТП.

В Обнинске на улице Белкинской автомобиль сбил пешехода. В Калуге на Грабцевском шоссе столкнулись два транспортных средства.

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