В Калужской области за сутки сгорели две дачи и жилой дом

По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС с 6:00 субботы, 7 ноября, по 6:00 воскресенья, 8 ноября, огнеборцы потушили пожары в трех муниципалитетах.

В Малоярославецком округе огонь повредил жилой дом в деревне Афанасово на улице Шоссейной. В Калуге произошло возгорание жилого дома на улице Ждамировской. Также спасатели тушили дачный дом в садовом товариществе «Луч» деревни Дроздово Жуковского района.

Кроме того, пожарные выезжали на два ДТП.

В Обнинске на улице Белкинской автомобиль сбил пешехода. В Калуге на Грабцевском шоссе столкнулись два транспортных средства.