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Новость дня Происшествия

В Калуге трое детей и женщина пострадали в аварии в Анненках

Дмитрий Ивьев
06.11, 09:58
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ДТП произошло около 20:15 в четверг, 5 ноября, на седьмом километре подъездной дороги от трассы М3 «Украина».

По предварительной информации, 42-летний водитель «Рено Сандеро» разворачивался и не пропустил «Мицубиси Галант».

Пострадали 10-летний мальчик из «Мицубиси», 42-летняя пассажирка «Рено» и двое детей 9 лет из этой машины. Врачи оказали им помощь.

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