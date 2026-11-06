В Калуге трое детей и женщина пострадали в аварии в Анненках

ДТП произошло около 20:15 в четверг, 5 ноября, на седьмом километре подъездной дороги от трассы М3 «Украина».

По предварительной информации, 42-летний водитель «Рено Сандеро» разворачивался и не пропустил «Мицубиси Галант».

Пострадали 10-летний мальчик из «Мицубиси», 42-летняя пассажирка «Рено» и двое детей 9 лет из этой машины. Врачи оказали им помощь.