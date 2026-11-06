В Калуге трое детей и женщина пострадали в аварии в Анненках
ДТП произошло около 20:15 в четверг, 5 ноября, на седьмом километре подъездной дороги от трассы М3 «Украина».
По предварительной информации, 42-летний водитель «Рено Сандеро» разворачивался и не пропустил «Мицубиси Галант».
Пострадали 10-летний мальчик из «Мицубиси», 42-летняя пассажирка «Рено» и двое детей 9 лет из этой машины. Врачи оказали им помощь.
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