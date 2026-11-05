В Калуге сбивший ребёнка водитель заплатит 350 тысяч рублей за моральный вред

В Калуге на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 11-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы средней тяжести.

Прокуратура поддержала требование о компенсации морального вреда.

Суд согласился с позицией ведомства и постановил взыскать с водителя 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребёнка, рассказали 5 ноября в прокуратуре региона.