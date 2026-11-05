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Происшествия

В Калуге сбивший ребёнка водитель заплатит 350 тысяч рублей за моральный вред

Дмитрий Ивьев
05.11, 15:43
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В Калуге на нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила 11-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы средней тяжести.

Прокуратура поддержала требование о компенсации морального вреда.

Суд согласился с позицией ведомства и постановил взыскать с водителя 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребёнка, рассказали 5 ноября в прокуратуре региона.

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