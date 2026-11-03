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Происшествия

В Думиничском районе ребёнку, пострадавшему в ДТП, выплатят 120 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
03.11, 12:50
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В мае этого года на пешеходном переходе 45-летний водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы и сильно перенервничал.

После обращения мамы мальчика прокуратура Думиничского района провела проверку и подала в суд иск о выплате компенсации.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению: водитель должен выплатить ребёнку 120 тысяч рублей.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено, рассказали 3 ноября в ведомстве.

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