В Думиничском районе ребёнку, пострадавшему в ДТП, выплатят 120 тысяч рублей
В мае этого года на пешеходном переходе 45-летний водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы и сильно перенервничал.
После обращения мамы мальчика прокуратура Думиничского района провела проверку и подала в суд иск о выплате компенсации.
В итоге стороны пришли к мировому соглашению: водитель должен выплатить ребёнку 120 тысяч рублей.
Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено, рассказали 3 ноября в ведомстве.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь