В Думиничском районе ребёнку, пострадавшему в ДТП, выплатят 120 тысяч рублей

В мае этого года на пешеходном переходе 45-летний водитель сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы и сильно перенервничал.

После обращения мамы мальчика прокуратура Думиничского района провела проверку и подала в суд иск о выплате компенсации.

В итоге стороны пришли к мировому соглашению: водитель должен выплатить ребёнку 120 тысяч рублей.

Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено, рассказали 3 ноября в ведомстве.