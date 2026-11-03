В Калуге пьяный водитель врезался в бетонный блок

Авария произошла на седьмом километре дороги Калуга – Вязьма в ночь на 2 ноября, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 34-летний пьяный водитель не справился с управлением автомобиля «Иран Ходро».

Травмы получил сам водитель, а также два его пассажира – 23-летняя девушка и 39-летний мужчина. Врачи оказали им помощь.