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Происшествия

В Калуге пьяный водитель врезался в бетонный блок

Дмитрий Ивьев
03.11, 09:53
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Авария произошла на седьмом километре дороги Калуга – Вязьма в ночь на 2 ноября, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 34-летний пьяный водитель не справился с управлением автомобиля «Иран Ходро».

Травмы получил сам водитель, а также два его пассажира – 23-летняя девушка и 39-летний мужчина. Врачи оказали им помощь.

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