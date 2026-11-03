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Новость дня Происшествия

Ночью над Калужской областью сбили 65 беспилотников

Владимир Андреев
03.11, 08:54
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В ночь на вторник, 3 ноября, ПВО перехватила 65 дронов. Беспилотники появились над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Жиздринским, Жуковским, Кировским, Людиновским и Перемышльским округами, а также у окраины Калуги.

На местах работают оперативные группы, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Судя по первым данным, люди не пострадали, инфраструктура не повреждена.

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