В Думиничском районе школьнику выплатили компенсацию за травму

В январе 13-летний мальчик поскользнулся и упал на входе в школу. Ему потребовалась медицинская помощь. Мама подростка обратилась в прокуратуру, и там провели проверку.

Прокуроры подали в суд иск к школе и потребовали выплатить ребёнку компенсацию за причинённый вред.

Суд встал на сторону мальчика и обязал учебное заведение выплатить 100 тысяч рублей. Деньги уже перевели пострадавшему.