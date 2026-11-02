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Происшествия

В Думиничском районе школьнику выплатили компенсацию за травму

Дмитрий Ивьев
02.11, 14:59
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В январе 13-летний мальчик поскользнулся и упал на входе в школу. Ему потребовалась медицинская помощь. Мама подростка обратилась в прокуратуру, и там провели проверку.

Прокуроры подали в суд иск к школе и потребовали выплатить ребёнку компенсацию за причинённый вред.

Суд встал на сторону мальчика и обязал учебное заведение выплатить 100 тысяч рублей. Деньги уже перевели пострадавшему.

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