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Происшествия

В Калуге женщина ранила ножом знакомого

Дмитрий Ивьев
02.11, 13:02
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Всё случилось в квартире 36-летней калужанки. К ней пришёл приятель, который был пьян. Вместе они стали выпивать, а потом поссорились, так как мужчине постоянно звонила его бывшая жена.

Во время ссоры хозяйка схватила нож и ударила гостя в грудь. Увидев, сколько натекло крови, женщина испугалась и сама вызвала экстренные службы.

Сейчас на женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали в полиции.

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