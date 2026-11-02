В Калуге женщина ранила ножом знакомого

Всё случилось в квартире 36-летней калужанки. К ней пришёл приятель, который был пьян. Вместе они стали выпивать, а потом поссорились, так как мужчине постоянно звонила его бывшая жена.

Во время ссоры хозяйка схватила нож и ударила гостя в грудь. Увидев, сколько натекло крови, женщина испугалась и сама вызвала экстренные службы.

Сейчас на женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали в полиции.