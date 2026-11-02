В Калуге женщина ранила ножом знакомого
Всё случилось в квартире 36-летней калужанки. К ней пришёл приятель, который был пьян. Вместе они стали выпивать, а потом поссорились, так как мужчине постоянно звонила его бывшая жена.
Во время ссоры хозяйка схватила нож и ударила гостя в грудь. Увидев, сколько натекло крови, женщина испугалась и сама вызвала экстренные службы.
Сейчас на женщину завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали в полиции.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь