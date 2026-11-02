В Калуге пьяный водитель «Лады» устроил аварию на Тарутинской

ДТП произошло в ночь на 1 ноября в районе перекрестка с переулком Механизаторов.

По предварительным данным полиции, около 00:50 38-летний водитель «Лады Гранта» врезался в «Шевроле Ниву» с прицепом.

Травмы получил 20-летний водитель «Шевроле Нивы».

Проверка показала, что водитель «Лады» был пьян.