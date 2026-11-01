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31 октября на дорогах Калужской области травмы получили четыре человека

Татьяна Светлова
01.11, 15:35
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Вчера,  31 октября, на дорогах Калужской области зарегистрировали четыре ДТП, в которых четыре человека получили травмы.

Первое произошло в 14:40 на 58-м км автодороги «Брянск – Людиново - Киров» в Людиновском муниципальном округе.

По предварительной информации, водитель 2004 года рождения на «ВАЗ 211440» ехал со стороны Людиново в сторону Дятьково, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал сам водитель, его доставили в больницу.

В 17:50 в районе дома 32/20 по улице Луначарского в Калуге.

По предварительной информации, водитель 1979 года рождения на «TOYOTA RAV» на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу и столкнулся с электровелосипедом «do wentbox u-2» под управлением водителя 2007 года рождения.

Травму получил велосипедист, от госпитализации он отказался.

В 20:19 на 4-м км автодороги «Асмолово - Барнятино» в Барятинском муниципальном округе водитель 1980 года рождения на «Киа Сид» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Его доставили в больницу.

В 21:10 на 4-м км автодороги «Ермолино - Боровск - Верея» в Боровском муниципальном округе водитель 1963 года рождения на «LADA LARGUS» выехал на встречную полосу и столкнулся с «MAZDA 6» под управлением водителя 1970 года рождения, после чего съехал в кювет.

Пострадал водитель «LADA LARGUS», его доставили в больницу. 

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