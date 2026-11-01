Полиция проверяет информацию о краже банковской карте
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о якобы украденной у девушки банковской карте в микрорайоне Молодёжный деревни Кабицино Боровского района.
Об этом 1 ноября сообщило УМВД России по Калужской области.
Заявление в полицию по данному факту не поступало. Информация зарегистрирована в инициативном порядке в ОМВД России «Боровский».
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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