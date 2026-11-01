Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Полиция проверяет информацию о краже банковской карты
Происшествия

Полиция проверяет информацию о краже банковской карте

Татьяна Светлова
01.11, 14:04
0 65
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о якобы украденной у девушки банковской карте в микрорайоне Молодёжный деревни Кабицино Боровского района.

Об этом 1 ноября сообщило УМВД России по Калужской области.

Заявление в полицию по данному факту не поступало. Информация зарегистрирована в инициативном порядке в ОМВД России «Боровский».

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpPd1pDaG9xcTducWQzVmZQOTdRY0E9PSIsInZhbHVlIjoib1RFR3ZuMVVLUFNENHlWQyt1L0VVb3R1VnBFMko4N24yemNVbWFBd2Y2blFHN3V4aEV1UGI3MWdGWnlnNHVHWE03M0ZGWG9NYXpvQTJWT29GR0tKVy9ETEpHRHRlWEJhVXRFTjRTMlN3WDhhQ2NTZWRpMStEbVVvVHp5UVBuQ1JaeVY3eWd6Wm5IUFh3VDZqamNyUzZwcFovSk9CN1lQZndhTW1vd3pFaVkyUUhOSGRzMU1RVWhYOGNmdGdMZWk4N3lUVXRsazBGVWxrYlFuMTRHdlB2RUVyQStlYi8rNHA2bzVUa3FObERIQzhRU0w3NnY3U3lqa1BNb21FbnNlaHNoUFgrSi8wRjhldDQzZHJZRzRMWThYcEw0VVM3cTVaMVBvMlZFK0RQc3VqbGgxYUFCOHNwSzRod0pBNkZjNUhrRS93V0I4akhhbExYZTE2Z2VzaEx6MnVXSWFCUncxbTd4YlcrK0NWV2RMT3c4dkZZU2ZIcEhWNTVXRnJ6S09BVUFLb2cydEpuejR1WWpBQUp5a2tSc0U3Wkx1MjBPYlRWUldyME9FVFZONEhRbXFZOEJ0dmNuVDJWQmxNSm1WVyIsIm1hYyI6ImJkYTI5OTRkZGE5ODFlNTIxZjlkZjZhM2FhY2Q4ZDY3ZDhjODE0ODlhZWZkYTkzYzZhZGJmYTAyNzI4ZGNkMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im4yRVBRRVh0QWdSa3lHaGF3N2E1SkE9PSIsInZhbHVlIjoiOTJobk5xVW9IZk5zWjBjMFNRRGFabXRFd014VGJvdkNiaCtqaFVleFlNdDNPUlpuMzZHZkNkdEo0emlEK3ErSTZ3eE90dVJvT2JPK1h6Wlp4V3VaZXE1MmlORWNDU2RaSUYySWJ5YjZIMkZXUWNVdUt1a25ZNmlBRGRmaysvTGMyRTJNS0NvZ2tsd2ZoTWZkeHI5M05zTWdEYkxMWTdMd1RLYzV3K1AwSUpsc28rU0Z4bDlESHB4V2NkeFFsUitjQWhGZ093d2ZORE40NHFKWlV3R2FCcG40SGtOamJFeXp1Y3g3NWlpODBGYkdDUzJFMlpodk9kSXNEVXpESVFGa1pZY0d2STJEdFhaNi9HWHkxRTlWWGMyTnE0UG1RZmQ2TmNUWS9qcThrWG5WaW9GTUpuK0hVSkhPL2p0U2xvNmcxblVyOGJKbjVrL0VKUVV6VStLTVVWZ0FiYWxTdGRyRjJjYndWVlJCMnE2SWh3R0xUYzk0dWg4QWp3VFhzdytSakpYQlE4N3A3VmJ1QVJ0bXdRMkpleW5DNHk0cnNSR0s1N2wrdkJleXlkMVZNNGhYQTBuTGhMd29FWlBXRkFqcnRoL2N3azYyTm90WnNhR24yZ0RHdlI4UG1zRHdBT2l3eUgybUNHek04bkRWY2JTNFEvMndXNWhMYnVWQ0RlZGhlVkVIUVNob21BSDZEUE1qY0ZMeDl4a09LaHBZbmxkVm9HbDRhM2E5WnVaSm1UblhUZmovUld3dlhSdFF5VmNKYzdoOXpGTHJyT1NFaFdSVW9UY2RtcXdWbTNQQWFVdnZDNGtTVTh5S01GbFptUThmVDM2a1FraGVMMWtiNlFqKyIsIm1hYyI6IjBmYTg1NTA4YzY0MWUyZjU4Yjc4M2JiNjRlYzdlYThjMDM4ZjNmMTJhZDZlZWMwM2MwNzdiYjhmNzA1ZmQ0ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+