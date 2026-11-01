В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию о якобы украденной у девушки банковской карте в микрорайоне Молодёжный деревни Кабицино Боровского района.

Об этом 1 ноября сообщило УМВД России по Калужской области.

Заявление в полицию по данному факту не поступало. Информация зарегистрирована в инициативном порядке в ОМВД России «Боровский».

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.