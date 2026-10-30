Три человека пострадали в аварии на дороге Калуга – Тула

ДТП произошло около 19:00 в четверг, 29 октября, недалеко от Ахлебинино.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Омода».

Травмы получили водитель «Нивы», его 57-летняя пассажирка, а также 60-летняя пассажирка автомобиля «Омода».