Три человека пострадали в аварии на дороге Калуга – Тула
ДТП произошло около 19:00 в четверг, 29 октября, недалеко от Ахлебинино.
По предварительной информации, 62-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Омода».
Травмы получили водитель «Нивы», его 57-летняя пассажирка, а также 60-летняя пассажирка автомобиля «Омода».
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