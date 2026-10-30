Над районами Калужской области за прошедший вечер и ночь сбито 94 БПЛА
В четверг вечером и в ночь на пятницу, 30 октября, силами ПВО ликвидировано 94 вражеских беспилотников в небе над регионом.
На местах работают оперативные группы.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
В 7:39 пришло сообщение об отбое ракетной опасности.
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