Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Над районами Калужской области за прошедший вечер и ночь сбито 94 БПЛА
Новость дня Происшествия

Над районами Калужской области за прошедший вечер и ночь сбито 94 БПЛА

Владимир Андреев
30.10, 07:40
0 1500
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг вечером и в ночь на пятницу, 30 октября, силами ПВО ликвидировано 94 вражеских беспилотников в небе над регионом.

На местах работают оперативные группы.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

В 7:39 пришло сообщение об отбое ракетной опасности.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
10 оценили
0%
0%
20%
50%
0%
30%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU0OVJSeEdrbjlmbmdaTC85bUVCdWc9PSIsInZhbHVlIjoicHR4eG02MlRJM3pFWDNOZFVTZERBVGJWSHVmcGtWengxMWtlUW8xUXZjSjhPbWhsTWJsaHBjdi9aSm85Q1ZuVFdzNVJHR3lJUFNRVVJMa0EwRmlBMy9jU0ZzQi9pcmtram1xNEFHSE94RVB4NTFpMDhheUxHRzZzL0VQK2FEdWRuMFR6WXZkeFRZMkpORFRvMkpYSll0amp6MVVWNXQ3SzlUL0dGS21lYVptTVFhTGJJOTJtRldHZXI1SitNV3Jsck8yZGc3K3lZdjIrMHVSakIvREp4WUI4Rmw5NVZiSW8xUUFNR2FCMnNTZmQvNGdpUDJpYUlWd3JUWVEwd2ZSSFFrZlJIZmQ2YjQzNDV5TDFaZ1JxcmFUSE5naWdvcXJCNnlTMkFMUnNWSFFPdHIvNDlCQ1NuM254R05oRlBoamdORHgzUVVDVnUzVDdvcVM3SG94bnEvM3NUSE9xdTVxWVF3UVEzNm1lTm95QUVDMVBFbGRGdGVjbUo2ZGFkYUZqUzIvK2N0VG01a2tpTGxpWktjbVZ3d2lYRnBWNFlHQzQ4NWxtby94WHFNa0s2Z3pTVHJtUTI3T3hkMGFEa3AzaSIsIm1hYyI6IjcxZTA1MTVhYWEzNDc2Yzk1MDY4MGE2ZDFkMTEzMmUxMzRkYTVhMzRkNzE4MWIxN2Y2MGZmNTExYWNlZTMzNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJIa3dncUxJQ0RqZzl3QkxFSE15Zmc9PSIsInZhbHVlIjoid1hGWE9TQXdVY1V6RWpBbGd4amxRRHRDSmVsdnNKNDN3OGo2U21yY3NOSThwTnk0T3BuUWQ3VzZUQ2liRUZmZzg1bFgwNTM0UnY0OVk4UW5oaVFDcUpTQ01GY21sT3V4ZVVVNlQ5SmpFRWZUU0hrb2l5MlgrL3B3bzdlLzExa3NuSTkvZHc0OE1XN2s0QWF2d0orVmRZRHZZdk9jQmlvRHN1MDVZZlVISnMzYTBhNWZEY2tvRG1qenVpZnNiZ2dPLzZZVk82ZWpVRSsvWUV1OHhvOFFsazNhTWd2RGxaRU96YURjRW80NC8xbkJyNlVOOEpkVjRBMnNRa1duUkhWaHNnMWUyd2pLNnZ4N3QvbjJNaHlVcjR5Snk2ekFLR1RpeC9oR1JSODJSaXZtNmhOcERIendmZHlxVC9XWTl0eE5HRlZVa0hBMWJYREFGWllTcm1XNzNZOGxVcHhkN3FHMUc2YkxQZWxHSFRoektMN2YrSmtIMk1VdFNYQ2VySjNSeUpabHhoREtjQWttajZkWlJmY1haY0hXZjFacktSQmh2OTlWQlhTU0VnMG5tdFJvUlFQM2w0SSs5Vmk4bndSSXd4RzRVWEo4WnIvK2E1dUVWbGN4ck56K2ZobWJ3a0xNaGFKTmZta0RKSWVJUzJObkoxNHVNbVpSZURqSFlFc2MyQUQ4WEJPNk56OHBoT2tzN0o2YUhXUmN2WjhnWmtBV0l5RGdOZUdWR3hTUHFTTHFzZFkyaG5YSHB5NEVWbEFSeG9BSXZMT1BvWHVYbHFRUm5TNzR3RUZtcGU2K0xrMksxS2dtai9NZUNYcnlVNzg2VE4yakNpZWVmRjJOTUtNTiIsIm1hYyI6IjcxZjdkY2VkYzA5ZGE5ZDg5M2RhZWJmZDQ3MDcxODEyYTExMmY4MzAwODAzZGJlZTRmODc2MGQ0YjQ1ZWE4ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+