Над районами Калужской области за прошедший вечер и ночь сбито 94 БПЛА

В четверг вечером и в ночь на пятницу, 30 октября, силами ПВО ликвидировано 94 вражеских беспилотников в небе над регионом.

На местах работают оперативные группы.

- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

В 7:39 пришло сообщение об отбое ракетной опасности.