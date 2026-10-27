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Происшествия

В Калужской области мужчина погиб из-за курения в постели

Дмитрий Ивьев
27.10, 11:09
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Трагедия произошла в городе Сосенский Козельского района.

Спасатели потушили горевшую квартиру и нашли тело 44-летнего мужчины.

- По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем – курение, - рассказали в Управлении Следственного комитета по Калужской области. - Кроме погибшего, никто не пострадал.

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