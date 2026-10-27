Сотрудник калужского предприятия погиб на работе

Трагедия произошла в Износковском районе, сообщили 27 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По данным следствия, сортировщик предприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами во время выполнения работ упал с высоты, - заявили в СК. - От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».