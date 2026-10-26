Экс-лесничий из Куйбышевского лесничества получил 2 года принудительных работ

В Калужской области осудили бывшего участкового лесничего. Он скрыл незаконную рубку леса и внёс ложные данные в официальный документ. Об этом 26 октября сообщили в региональной прокуратуре.

Кировская межрайонная прокуратура поддержала обвинение против 45-летнего мужчины. Его признали виновным по статье о служебном подлоге. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

- В суде установлено, что в августе 2021 года подсудимый, являясь участковым лесничим ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», достоверно зная о грубых нарушениях лесного законодательства на проверяемой им делянке, действуя из личной заинтересованности, внес в официальный документ – акт осмотра лесосеки заведомо недостоверные сведения об отсутствии нарушений при проведенном осмотре указанной лесосеки, сокрыв факт проведения незаконной рубки на общую сумму более 6,5 млн рублей, – сообщили в ведомстве.

Суд согласился с позицией гособвинителя. Лесничему назначили 2 года принудительных работ. Также он 2 года не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.