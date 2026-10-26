Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Экс-лесничий из Куйбышевского лесничества получил 2 года принудительных работ
Новость дня Происшествия

Экс-лесничий из Куйбышевского лесничества получил 2 года принудительных работ

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 14:17
0 404
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Калужской области осудили бывшего участкового лесничего. Он скрыл незаконную рубку леса и внёс ложные данные в официальный документ. Об этом 26 октября сообщили в региональной прокуратуре.

Кировская межрайонная прокуратура поддержала обвинение против 45-летнего мужчины. Его признали виновным по статье о служебном подлоге. Дело возбудили по материалам прокурорской проверки.

- В суде установлено, что в августе 2021 года подсудимый, являясь участковым лесничим ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», достоверно зная о грубых нарушениях лесного законодательства на проверяемой им делянке, действуя из личной заинтересованности, внес в официальный документ – акт осмотра лесосеки заведомо недостоверные сведения об отсутствии нарушений при проведенном осмотре указанной лесосеки, сокрыв факт проведения незаконной рубки на общую сумму более 6,5 млн рублей, – сообщили в ведомстве.

Суд согласился с позицией гособвинителя. Лесничему назначили 2 года принудительных работ. Также он 2 года не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdDVVN3S0wweVZ6RmxGd3dXZ1Vzenc9PSIsInZhbHVlIjoiNkpkQkpxS05tK1FJRXA2YVNkcWErRHVqbE1nOW9CZVVHZUpIRmEyeE1tUXpVOWc3d1BxdlBQekM3TjVjUE1sSVo0cXFid3BwbmlESjVNdVdueklLdWtrYjdxWkdseFFPT1pwS0VTcnVNWHJoS3lCamlVK3JHbWdoY3Y0ai9ZeFVwVlFueXZTR0szK2ZxLzZiSkFEUFZpRmJ3d05wTzhVMndUazBXV1RWOWhhYllicjA4a0xSdDh5RDFrQzFEU05PUk0xVjVRVVNFT3M2TkJQVFZYUFZXNkNDdDNZUFYrdVo0dk91UDgxZVNZNkkxQlo2VXFMS3lTUHBjSWZNejE0RGlnd09TOXNNYlZ5TFZnMHNzZXp4b1N4SXVmZWFycktUMkZZWGwvRkJHYU9sUmhmOTBqSy94dm9CV0h6bnVjLy9oN3lxNWkvM01sY1NYMS82TVNMZTJEVTJ1cTZLZmk2OU5pVS9HcVE3T29zMnRyQUJvNWpOMDhyRUZoWnJCdVVnUDBOcUFRcy94MkRaUXBNVFNoeURGd2wvUHNtakpMdXZrN3VuajBtUlNiYmU3a3BwZVBZdkh0Nmdtd1hoVmNBWiIsIm1hYyI6IjUzMmNiZDlkODBiYTdlODc5OGM2NmFmNjY5YjA1MmYzN2VkYjhjYzMzN2VkZDQyMGJhYjdiZjNkNWM4YWMyMjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImkzT0oyZy8rK2NwTHFLVE1LZlNaSVE9PSIsInZhbHVlIjoiYTF4aFMzY0wwcXZWcE5WNmdlQmtseVZFM0lpUXZBeHZ4bTF6RlNFUGtXK1MyQkU4eTVsWTZDSkhzSmxhMUFXTkFYcG91cHllUnU0dER2TmlDZVcrSXF2RVQ3Q0pqd2xLb0xtM0RjaWtBVTlGOWhZakg4VUovU3dNWVB0QjVCMXNBOWZpdDdVckRTWThOKzB3c0d5NlVrNGRrSnc0N29NN2Zab0dwUUFDUWVpQlo0WG1iZjQ5TmFoNnJFUVc5RHF4ZWtSbFNRUDY4R3RtQUJuc29lMFYvTldvMERUQ1VKdzhqSDR3RndFUi9IcmlIODRmNXdNM1Y5MmVaVGhJazJyaWdEc3phbll5TzNiUkFRc3hjRWlRTHY0YnNER0ZXY0pxaERaU3FmbHUvQVRwcHQwQW9sOEVwTFFFZldQZ0N5anlSTXl3c3BkUjRiaDZsZ2lkVXhrZzhDYW01eVA5ODdTWC9sSVozU0JOZTdLbU5yalg0L0hUNndFQmtoQlM5L2lUM0xmQ09wWmpUcFRFa2pSaDBoaHJ2SUYxck9jbU5VYVl5c2Z5akJHdFBnL1p1UW1VZDRLazN5cm4xc2tLRDhyUXVUaFdhcXM5N3BzWUU4eXIwWDA3aWVXcnYyZkwxSlFvWjgrRG9YS2VlRHc0bUpSQm9nRXcrU1dJVVJkZTNUVHRtR0NZR2NGbjhZUkZaM0M0Y2NGZG95WFcrUmo1VnhwVld1cE16RW5XY0R6Ykk4cVB2V0dpU0k5ZWN4Z0pOdDBiL3d0b1lsTE81cHhob1FrbTBSZVBFam9Fd3lBVXRZUWZlck1UZjM4ZzFwUU5GdFNPR29lVUFjWk5kVGQ0Vk9oMiIsIm1hYyI6ImY0MWZiZjUzMWNmMjUwMTUxM2U0NWRkNjZiYTU3OTA5YWM3YzQ1NzZkMGE2OTc3YmFiYTI4ODg4YmVjNjcxZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+