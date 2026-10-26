За сутки в четырёх ДТП на дорогах Калужской области пострадали пять человек

На дорогах Калужской области 25 октября зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В авариях травмы получили пять человек. Сводку предоставило региональное УМВД.

В час ночи на 10-м километре трассы «Малоярославец – Боровск» водитель «HONDA» 1987 года рождения не справился с управлением. Машина съехала в кювет. Пострадали водитель и пассажир – мужчина 1987 года рождения. Обоим оказали помощь.

В 01:35 в Калуге на улице Плеханова у дома № 31 столкнулись «Changan» и «Kia». За рулём «Changan» был мужчина 1978 года рождения, «Kia» управлял водитель 2000 года рождения. Травмы получил пассажир «Kia» – мужчина 1977 года рождения, его госпитализировали в облбольницу с переломом пяти рёбер и ушибом грудной клетки.

Днём, в 18:13, на улице Новорождественской у дома № 1 произошло ДТП с мотоциклом. Водитель «КАМАЗ 4389F1» 2003 года рождения создал помеху для мотоцикла «MALAGUTI SPIDERMAX 500». В результате мотоциклист 1969 года рождения опрокинулся. Ему потребовалась медицинская помощь.

Вечером, в 20:50, на 5-м километре дороги «Москва – Киев – ЕЛИП» «SKODA FABIA» под управлением водителя 2005 года рождения съехала с дороги и врезалась в забор. Пострадал несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения. Ему оказали помощь.