Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия За сутки в четырёх ДТП на дорогах Калужской области пострадали пять человек
Новость дня Происшествия

За сутки в четырёх ДТП на дорогах Калужской области пострадали пять человек

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 11:55
0 793
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

На дорогах Калужской области 25 октября зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В авариях травмы получили пять человек. Сводку предоставило региональное УМВД.

В час ночи на 10-м километре трассы «Малоярославец – Боровск» водитель «HONDA» 1987 года рождения не справился с управлением. Машина съехала в кювет. Пострадали водитель и пассажир – мужчина 1987 года рождения. Обоим оказали помощь.

В 01:35 в Калуге на улице Плеханова у дома № 31 столкнулись «Changan» и «Kia». За рулём «Changan» был мужчина 1978 года рождения, «Kia» управлял водитель 2000 года рождения. Травмы получил пассажир «Kia» – мужчина 1977 года рождения, его госпитализировали в облбольницу с переломом пяти рёбер и ушибом грудной клетки.

Днём, в 18:13, на улице Новорождественской у дома № 1 произошло ДТП с мотоциклом. Водитель «КАМАЗ 4389F1» 2003 года рождения создал помеху для мотоцикла «MALAGUTI SPIDERMAX 500». В результате мотоциклист 1969 года рождения опрокинулся. Ему потребовалась медицинская помощь.

Вечером, в 20:50, на 5-м километре дороги «Москва – Киев – ЕЛИП» «SKODA FABIA» под управлением водителя 2005 года рождения съехала с дороги и врезалась в забор. Пострадал несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения. Ему оказали помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авария дтп происшествие. дтп дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
100%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFKcWJDUFRJOWk3bDc4czNGLytqN0E9PSIsInZhbHVlIjoiRjhTTWVVOHJtdmlnczV2UEJCL3JGK2ExN1cwUjE4bjAwZ0Q4ZDB5enR0b1VOS3JnYjBTa1BRRGJzMzZBNGNTWjdvSGtlUCtkRHVNZmdmRU1VMkpLTWJjZ3Q5cEtiY0t3a1J1alJpbDk0TS8vYkh5aWJzL2Q3RWxCWkZ4bnJHREdVQzdGK1NlTWpMM0hCUjFxOVMweExmQ3BDbWJac1hXVEwwcnE3VkY5Wmk1QUdldVJPSTV2U3luMGYrZFlXaTROU0pjbTRKaFJ1M0tmNmpCSTMvTzV6K1BXWFc3R2g0T2hJSzM5LzZrQTJBQTQxTys0U2kybC9mRG8yM0hXT1pLTE42enhtb2ZOY29QVkVSNzR0U2NEeCtSMmlXdVlFWHhITVdDYW4vWU8yUzByVk1FMjRkWVFsRHJveHcydk9kZlo0eEwydXl6R3NWSDh3ZUVzalZmd2JKTDA1U0wrQ1pjWGtGR2F3SlBETUlDUVZONWZDSjYxaG9vUGZrdnN4eWJGQzQrWTdSWGZYS3RrVzlHSHk1Tmh0WVZFOXQ2OWJONXU4UHRMWUo1MXFyZ3U1TUpvNE1MMzNEcUZhMVlxc3EzNiIsIm1hYyI6ImQzNjI4ZjYzM2RjYjYxZmU2ZmRhNGNkMDU1YTFkMzc0YWFkOGNhOGFiMzRmY2Y2NjBjYWZjN2EyMzBhY2JkMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9qemlqc2M3QWJIaUp6UTNGWFFYK2c9PSIsInZhbHVlIjoiUXBPQ0FMVDF3RTVLdDhmTEh5WWdoM0swZ1NhTVk0dGNoNlR1SUFPM2N0ckxkOEJzek5SVVFOZzhtREU2dFpxOFBqWlNITnozM1RERG0xai80dWphRVMvVTBvUHNkeGx5UzFjMThRZ2NWeWNYMWM5d0R1ejQ5bW1YZHpRZlZaOVFlS2JoWE1UZVo1MHpEbVlCb3ZESStFbzZsNVhDS1IrSndOVFdaVHM3Q2szQStNMFJTRUJsZVBhSE15anZVcHZ3dkJHV3kvNlJjKzZyV012N0FOVmJnR09BeHFCV3hLWmJjNGI3b1ZLYnB3RDRWVVkrQndWVFlCbndxeGV4ZDBZNXg5b1ZTQnFYOXRhUmI4TWY1NnBBd3hlQXQxbGZNa0Z3YU9vWHUwQjVxSVkyNHV2aTlFcVVDY1NKaVczck5YSDNIaG83SVdHT3NISHVKL1VKRXJqOWJIZjNDV0didDNkS2JQQXZ4VFFqWjJtUlJJNGo4NlYxVzI2Q09ZMmF1eS9iZ1YwK21xZW9SVjUyZ0ExaGhpSEd4ekZpUzMvLzdEMzVZMlZRWXd5ajgzcFNrekIvRjNEWnFIaE81RVNFNlhOOStUYmN4TE03VWFUVXJnbWdwK0FnUXIrNENaY01kWFpsd0YxajJncU5LM0JKSUhuNXg2SzJjU1Z5b0JkejFseW8vNng4Zld3a0ZnZlBlb3UxQWdJOVkvTE8wbGlzbS81MEdzNjNnYzFIQWVpajRPWWM5anNxS3ZTMm9LUmJLcElHeFZ6K3JLRmQ3U1NFNC9Dcm15akQwREtjK3RraVhWc2RocXl5K1dPOWtjYzlyeGJkMVljVlFZRTZES095NXBtSCIsIm1hYyI6IjQyNWU4NTUxOWZmNjlhYmU4ZjkyMTY2NDFlMGIxNWUzOTljYjVmNTdkYTMyZmUwNGY3ZjljZDVlMWI4YmUxNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+