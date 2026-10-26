В Калуге выясняют обстоятельства стрельбы на набережной
Полиция Калуги заинтересовалась видео со стрельбой на набережной Оки. Ролик появился в интернете. В публикации говорилось, что мужчина стрелял из пневматического оружия и мог ранить несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Заявлений в полицию по этому факту не поступало. Информацию зарегистрировали в дежурной части по собственной инициативе. Сотрудники начали проверку.
Сейчас полицейские устанавливают личности участников инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение. О том, действительно ли кто-то пострадал, пока не сообщается.
В УМВД напомнили: использовать пневматику в общественных местах опасно. Это создаёт реальную угрозу для окружающих и влечёт ответственность по закону.
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