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В Калуге выясняют обстоятельства стрельбы на набережной

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 08:18
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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Полиция Калуги заинтересовалась видео со стрельбой на набережной Оки. Ролик появился в интернете. В публикации говорилось, что мужчина стрелял из пневматического оружия и мог ранить несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Заявлений в полицию по этому факту не поступало. Информацию зарегистрировали в дежурной части по собственной инициативе. Сотрудники начали проверку.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение. О том, действительно ли кто-то пострадал, пока не сообщается.

В УМВД напомнили: использовать пневматику в общественных местах опасно. Это создаёт реальную угрозу для окружающих и влечёт ответственность по закону.

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