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Происшествия

Стало известно, что на трассе погиб мужчина

Татьяна Светлова
25.10, 12:17
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Прокуратура Жуковского района координировала работу правоохранительных органов на месте ДТП, в котором погиб пешеход.

Там предварительно установлено, что автомобиль Audi TT сбил мужчину. Пешеход скончался на месте.

Напомним, что ДТП произошло 24 октября после 23:00 на автодороге «Белоусово – Высокиничи - Серпухов».

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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