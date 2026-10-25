Стало известно, что на трассе погиб мужчина

Прокуратура Жуковского района координировала работу правоохранительных органов на месте ДТП, в котором погиб пешеход.

Там предварительно установлено, что автомобиль Audi TT сбил мужчину. Пешеход скончался на месте.

Напомним, что ДТП произошло 24 октября после 23:00 на автодороге «Белоусово – Высокиничи - Серпухов».

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.