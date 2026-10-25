Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе
24 октября 2026 года около 23:00 на автодороге «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» произошло ДТП с участием пешехода.
По предварительной информации, пешеход скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работали на месте ДТП. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.
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