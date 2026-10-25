Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на трассе

24 октября 2026 года около 23:00 на автодороге «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительной информации, пешеход скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работали на месте ДТП. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.