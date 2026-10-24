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В Калуге машина врезалась в дом, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло на улице Глаголева в субботу, 24 октября около десяти утра
Михаил Тырин
24.10, 14:29
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По информации областного УМВД, на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan и ВАЗ‑2107.

В результате Volkswagen потерял управление и ударился о стену дома.

Водитель в возрасте 61 года скончался на месте происшествия.

В обстоятельствах трагедии разбирается следственно-оперативная группа.

 

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